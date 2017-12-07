Mısır siyasi partileri: "Washington'la ilişkiler kesilsin"

Mısır'da siyasi partiler ve hareketler, hükümetten, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını protesto için Washington yönetimi ile ilişkilerini kesmesini istedi.

Mısır'da 12 siyasi parti ve hareket adına ortak yapılan yazılı açıklamayla hükümetten, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ABD başta olmak üzere büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlayan her ülkeyle ilişkilerini kesmesini talep edildi.

Mısır halkına, ABD yönetiminin kararını kınamak ve Filistin halkına destek vermek için gösteriler düzenleme çağrısı yapılan açıklamada, Arap halklarına da Amerikan mallarını boykot etme, silah anlaşmaları dahil her alanda ABD ekonomisine yatırımlarını durdurma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca hükümetten, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek için Refah Sınır Kapısı'nı açması istendi.

Açıklamada, ülkenin önde gelen siyasi partilerinden liberal Dustur Partisi, muhalif Güçlü Mısır Partisi gibi çeşitli siyasi kesimlerin yanı sıra 6 Nisan Hareketi gibi hareketleri de barındıran 12 grubun imzası yer alıyor.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.