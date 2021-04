Mısır, The Ever Given gemisini soruşturma tamamlanana kadar alıkoyacak

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı.