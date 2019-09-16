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Mısır’da 6 sanık idam cezasına çarptırıldı

Mısır mahkemesi, terör örgütüne üye olma ve bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanan 6 sanığın idamına hükmetti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
Mısır’da 6 sanık idam cezasına çarptırıldı

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Demenhur Ceza Mahkemesi, söz konusu davada yargılanan sanıklardan 6’sının idam edilmesine, 4 sanığın da 5 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verdi. Mahkemenin verdiği kararın 60 gün içinde temyize götürülebileceği belirtildi.

Sanıklar, terör örgütüne üye olmak, ruhsatsız makineli tüfek bulundurmak ve El-Buhayra ilinde bir kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.Söz konusu mahkeme, 20 Ağustos’ta 6 sanık hakkında idam cezası vermiş ve evraklarını “görüşüne başvurulmak” üzere ülke müftüsüne göndermişti. Mısır yasalarına göre hakkında idam kararı verilen bütün mahkumların dosyası ülke müftüsüne istişare amaçlı gönderiliyor. Müebbet hapis cezası ise ülkede 25 yıl olarak uygulanıyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
Mısır
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