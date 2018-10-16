Mısır’da İtalyan turiste cinayetten 3 yıl hapis

Kızıldeniz Ceza Mahkemesi Ağustos 2017’de Mısırlı mühendis el Hannavi’yi öldürmekle suçlanan bir İtalyan turist için 3 yıl hapis cezası verdi.

Mısır’da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan turist 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, Kızıldeniz Ceza Mahkemesi, Ağustos 2017’de Mersa Alem kentinde Mısırlı mühendis Tarık el-Hannavi’yi öldürmekle suçlanan Leonardo Ivan isimli İtalyan turiste 3 yıl hapis cezası verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

“İnşaat halindeki bir tatil köyünde denize açılmasına izin vermeyen Mısırlı bir mühendisi öldürünceye kadar dövmekle” suçlanan Ivan, Mısır polisi tarafından 10 Ağustos 2017’de yakalamıştı. Hurgada Sulh