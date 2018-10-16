Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Mısır’da İtalyan turiste cinayetten 3 yıl hapis

16 Ekim 2018 Salı 09:23
Mısır’da İtalyan turiste cinayetten 3 yıl hapis

Kızıldeniz Ceza Mahkemesi Ağustos 2017’de Mısırlı mühendis el Hannavi’yi öldürmekle suçlanan bir İtalyan turist için 3 yıl hapis cezası verdi.

Mısır’da, geçen yıl bir Mısır vatandaşını öldürmekle suçlanan İtalyan turist 3 yıl hapse mahkum edildi.

Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahram’ın haberine göre, Kızıldeniz Ceza Mahkemesi, Ağustos 2017’de Mersa Alem kentinde Mısırlı mühendis Tarık el-Hannavi’yi öldürmekle suçlanan Leonardo Ivan isimli İtalyan turiste 3 yıl hapis cezası verdi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

“İnşaat halindeki bir tatil köyünde denize açılmasına izin vermeyen Mısırlı bir mühendisi öldürünceye kadar dövmekle” suçlanan Ivan, Mısır polisi tarafından 10 Ağustos 2017’de yakalamıştı. Hurgada Sulh 

banner22
Anahtar Kelimeler:
MısırTuristHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1000 yıldır toprak altındaydı! Radarlar böyle tespit etti
1000 yıldır toprak altındaydı! Radarlar böyle tespit etti
Avustralya’dan skandal karar: Kudüs resmen…
Avustralya’dan skandal karar: Kudüs resmen…
Pasifik’te iki büyük deprem
Pasifik’te iki büyük deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim