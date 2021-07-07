Miss Mexico 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı

Olay, ülke genelinde tepkiye neden oldu.

32 YARIŞMACIDAN YARISININ TESTİ POZİTİF

Meksika’da Chihuahua eyaleti Sağlık Bakanı, Miss Mexico 2021 güzellik yarışmasındaki 15 yarışmacının ve bir personelin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Test sonuçları, yarışmanın sona ermesinden sonraki gün, yani 2 Temmuz'da kamuoyuna açıklandı.

Etkinlik organizatörlerinin, 32 yarışmacıdan en az yarısının Covid-19 için pozitif test ettiğini iddia eden isimsiz bir aramanın ardından bulguları açıklamaya zorlandıkları belirtildi. Sağlık görevlileri daha sonra testleri uygulamak için yarışmanın yapılacağı yere gitti. Yarışma organizatörleri, olumlu sonuçların varlığını doğruladı.

ŞİKAYET ETMEMELERİ İSTENDİ

Bununla birlikte, testi pozitif çıkan yarışmacılar bilgilendirildi ve gelecek iki hafta boyunca tecrit etmeleri istendi.

Michoacán eyalaetinden Karolina Vidales, 2021 Meksika Güzeli seçildiği yarışmadan bir kaynak Reforma gazetesine verdiği demeçte, "Yarışmacıların çoğu öksürüyordu, vücut ağrıları ve hatta ateşi olsalar bile onlardan şikayet etmemeleri istendi" dedi.

YOKSUL OKULU ZİYARET EDİP, MALZEME DAĞITTILAR

Diğer taraftan güzellik yarışmasının adayları, yarışmanın öncesinde yerli Tarahumara çocukları için rahibeler tarafından işletilen, güzel manzaralı ama yoksul Bakır Kanyon'da işletilen bir okula gitti. Burada okul malzemeleri dağıttılar ve öğrencilerle birlikte özçekimler (selfie) için poz verdiler. Kaynak, söz konusu yolculukta "en az 10 yarışmacının semptomları olduğunu" söyledi.

YARIŞMANIN DÜZENLENDİĞİ EYALET YETKİLİLERİ, ORGANİZATÖRLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzeydeki Chihuahua kentindeki organizatörler, yarışmaya planlanandan iki gün önce 1 Temmuz'da devam etti. Tarihin neden değiştirildiği bilinmiyor, ancak organizatörler yorum yapmadı.

Diğer taraftan, Chihuahua eyaletindeki sağlık yetkilileri, organizatörleri işbirliği yapmamak ve Covid-19 vakalarının üzerini örtmekle suçladı. Eyalet sağlık sekreterliği yaptığı açıklamada, salgın hakkında isimsiz bir çağrıyla bilgilendirildiğini söyledi.

MEKSİKA'DA VAKALAR ARTIYOR

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin dürüstlük ve şeffaflıktaki eksikliğinden dolayı üzgünüz" denildi.

Öte yandan yarışma, sokağa çıkma yasağı, sınırları kapatma ve çok az test yaparken maske kullanımını zorunlu kılma konusunda biraz daha az katı bir yaklaşım benimseyen Meksika’da vakaların artmasının ardından geldi.

Sağlık yetkilileri yeni günlük corona virüs enfeksiyonlarında Şubat ayının sonundan bu yana en büyük artışı bildirdi. Meksika’da son 24 saatte 7 bin 989 yeni vaka ile 269 meydana geldi. Ülkedeki toplam enfeksiyon sayısı 2 milyon 549 bin 862’ye, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 233 bin 958’e ulaştı.

MEKSİKA'NIN YÜZDE 15'İ TAMAMEN AŞILANDI

Bununla birlikte, Meksika’da nüfusun yaklaşık yüzde15'i tamamen aşılanmışken, yüzde 25,1'i en az tek doz aşı oldu.