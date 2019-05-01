Moda dünyasını yasa boğan ölüm! Köpeği uğruna can verdi

Brezilyalı model Caroline Bittencourt ve eşi Jorge Sestini, Sao Paulo yakınlarındaki Ilhabela adası açıklarında tekneyle seyahat ediyordu.

Havanın kötüleşmesiyle çift Pazar günü fırtınaya yakalandı. Teknede Bittencourt ve Sestini’yle birlikte bulunan iki yavru köpeği denize düştü. Köpekleri kurtarmak isteyen Bittencourt da hayvanların peşinden suya atladı.

Bittencourt, köpekleriyle ilgili sık sık paylaşım yapıyordu.

Dalgaların arasında gözden kaybolan Bittencourt’u bulabilmek için Sestini de suya atlarken, genç adam 3 saat sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yetkililere haber verilmesinin ardından Brezilyalı modeli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dalgıçlarla yapılan çalışmalar sonucu dün Bittencourt’un cansız bedenine ulaşıldı.

17 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan Bittencourt’un ölümü moda dünyasını yasa boğdu. Modelin sosyal medya hesapları hayranlarının mesajlarıyla doldu taştı.