Moderna, 12-17 yaş arası çocuklara aşı uygulaması için FDA'ya başvurdu

Koronavirüse karşı acil kullanım yetkisi bulunan Moderna, aşılarının 12-17 yaş arasındaki ergenlere de uygulanabilmesi için FDA'ya acil kullanım başvurusu yaptı.

Moderna CEO'su Stéphane Bancel yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımız için FDA'ya acil kullanım izni başvurusunda bulunduğumuzu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda (Kanada'nın sağlık politikalarından sorumlu departmanı) Health Canada ve Avrupa İlaç Ajansı'na da başvuruda bulunduk. Kovid-19 salgınının sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıyız" dedi.

ABD'li ilaç firması geçen ay 12-17 yaş arası 3732 çocukla gerçekleştirdiği Faz 2/3 klinik deney çalışmalarının sonucunda aşılarının yüzde yüz etkili olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

Moderna'nın başvurusu, Pfizer-BioNTech aşısının FDA'dan 12-15 yaş arasındaki çocuklar için kullanımında onay almasının ardından geldi.