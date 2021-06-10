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Moderna, 12-17 yaş arası çocuklara aşı uygulaması için FDA'ya başvurdu

ABD ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısının 12-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmesi talebiyle ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) acil kullanım başvurusunda bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe 16:02
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Moderna, 12-17 yaş arası çocuklara aşı uygulaması için FDA'ya başvurdu

Koronavirüse karşı acil kullanım yetkisi bulunan Moderna, aşılarının 12-17 yaş arasındaki ergenlere de uygulanabilmesi için FDA'ya acil kullanım başvurusu yaptı. 

Moderna CEO'su Stéphane Bancel yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşımız için FDA'ya acil kullanım izni başvurusunda bulunduğumuzu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda (Kanada'nın sağlık politikalarından sorumlu departmanı) Health Canada ve Avrupa İlaç Ajansı'na da başvuruda bulunduk. Kovid-19 salgınının sona erdirilmesine yardımcı olmaya kararlıyız" dedi. 

ABD'li ilaç firması geçen ay 12-17 yaş arası 3732 çocukla gerçekleştirdiği Faz  2/3 klinik deney çalışmalarının sonucunda aşılarının yüzde yüz etkili olduğunun belirlendiğini açıklamıştı. 

Moderna'nın başvurusu, Pfizer-BioNTech aşısının FDA'dan 12-15 yaş arasındaki çocuklar için kullanımında onay almasının ardından geldi. 

Anahtar Kelimeler:
ModernaKoronavirüs Aşısı
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