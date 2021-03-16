Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Moderna, 12 yaşından küçük çocuklarda aşı denemelerine başladı

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA teknolojisine dayalı Covid-19 aşısının çocuklarda ne kadar etkili olduğunu test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. KidCOVE olarak adlandırılan çalışmanın Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde yürütüleceği açıklanırken aşı, 6 aylıktan 11 yaşına kadar 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.

16 Mart 2021 Salı 17:01
346 Okunma
Moderna, 12 yaşından küçük çocuklarda aşı denemelerine başladı

ABD’li Covid-19 aşısı geliştiricisi Moderna tarafından bugün yapılan açıklamada, aşının 12 yaşından küçük çocuklarda denenmeye başladığı belirtildi.

KidCOVE adı verilen çalışmaya göre aşı, 6 aylıktan 11 yaşına kadar 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.

GİTTİKÇE DENENEN YAŞ AZALTILACAK

Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde yürütülecek çalışmada ‘yaş azaltma’ tekniği kullanılacağı açıklanırken, ilk olarak 11 yaşındaki çocuklardan başlanacak aşı çalışmasının başarısına göre her geçen gün daha küçük yaşlardaki çocuklara aşı denemesi yapılacak.

AYNI ZAMANDA AZ DOZ ÇALIŞMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Çalışmada doz farklarının da test edileceği belirtilirken, araştırmacılar ilk olarak çok az dozda aşı uygulayarak her geçen testte doz miktarını artırarak aşının etkinliğini test edecek.

Moderna denemenin ABD ve Kanada’da gerçekleşeceğini belirtirken, şirket 12-17 yaş arası çocuklarda yapılan denemenin önümüzdeki bahar ayında açıklanacağını bildirdi.

Moderna’nın mRNA teknolojisine dayalı MRNA-1273 adlı Covid-19 aşısının etkinlik oranı yüzde 94,1 olarak açıklanmıştı.

NTV

Son Güncelleme: 16.03.2021 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
ABD'de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA'sı ele verdi
ABD'de yine ağır bilanço!
ABD'de yine ağır bilanço!
İngiltere Başbakanı, AstraZeneca'yı savundu
İngiltere Başbakanı, AstraZeneca'yı savundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim