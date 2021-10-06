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Moderna'nın kurucuları en zenginler listesine girdi

ABD'li ilaç firması Moderna'nın kurucuları, koronavirüs salgını döneminde ilk defa Forbes dergisinin en zenginler listesinde yer aldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 22:41
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Moderna'nın kurucuları en zenginler listesine girdi
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Forbes dergisinin en zenginler listesi yayınlandı.

Forbes'in açıkladığı ABD'nin en zengin 400 işadamı listesinde, bu yıl ilk kez korona aşısı üreten Moderna'nın kurucuları yer aldı.

LİSTEYE İLK KEZ GİRDİLER

Biyoteknoloji firmasının kurucularından Noubar Afeyan, yönetim kurulu üyesi Robert Langer ve yatırımcılarından Timothy Springer'ın, Forbes listesine ilk defa giren 44 milyarder arasına katılan isimler olduğu bildirildi.

SERVETİ 5 MİLYAR DOLAR

Beyrut'ta Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Lübnan iç savaşı sırasında ABD'ye göç eden Moderna'nın başkanı Afeyan'ın servetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Koronavirüs döneminde dünya genelinde bir çok işyeri kapanmak zorunda kalırken, koronaya karşı geliştirdikleri aşı sayesinde firma sahipleri ABD'nin en zengin 400 kişisinden biri oldu.

ABD'NİN EN ZENGİN İLK 10 İSMİ

Çoğu finans, teknoloji ve sağlık sektörü yatırımcısı 400 milyarderin geçen yılki ultra zenginlerden yüzde 40 daha varlıklı olduğu kaydedildi.

Forbes dergisinin yayınladığı "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinin ilk sırasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer alırken Bezos'u sırasuyla Elon Musk,  Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Larry Ellison, Warren Buffett, Steve Ballmer, Michael Bloomberg takip ediyor.

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