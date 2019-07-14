Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

'Momo'nun filmi çekilecek

Sosyal medyada viral olan Momo karakteri Japon bir heykel sanatçısının eserine dayanarak yaratılmıştı

14 Temmuz 2019 Pazar 16:41
'Momo'nun filmi çekilecek

"Momo Challenge" olarak sanal aleme yayılan viral aldatmaca sayesinde, dünya çapında Momo olarak bilinen karakterin filmi çekiliyor. Orion Pictures, Momo'nun fotoğrafı haline gelen ürpertici yarı kuş-yarı kadın heykele dayanan bir korku filmi geliştirmek için Roy Lee’nin Vertigo Entertainment şirketi ve yapımcısı Taka Ichise ile ortaklık kuruyor. 

Beyaz Perde'nin haberine göre proje Lee ve Ichise'yi yeniden bir araya getiriyor. İkili Garez ve Halka serilerinde de ortak çalışmıştı.

"Momo Challenge" ayrıca Emagine Content yapımı olacak olan "Getaway" filminin de ilham kaynağı olacak.

Ne olmuştu?

Japon sanatçı Keisuke Aiso'nun imzasını taşıyan heykel, Tokyo'da 2016 yılındaki galeri sergisinin bir parçasıydı ve aslında "Ana Kuş" olarak adlandırılıyor. Aiso’nun heykeli, Japon folklorunun zehirli ve çocuk avlayan kuşu Ubume efsanesine dayanıyordu. Ancak heykelin fotoğrafı, çocukları tehlikeye atmaya ya da kendilerini yaralamaya teşvik eden "Momo Challenge" isimli viral kandırmacayla birlikte dünya çapında ünlendi. Aldatmaca, Şubat ayında Kim Kardashian'ın Instagram'daki 145 milyon takipçisi ile Momo'nun fotoğrafını paylaşıp ebeveynleri uyardığı zaman iyice büyüdü ve bütün dünyada konuşulmaya başlandı.

Ancak Momo, İskoçya ve Arjantin’deki çocuk yaralanmaları raporlarının potansiyel olarak Momo’ya bağlı olaylar olarak yerel medya tarafından ele alınmasının ardından şehir efsanesi statüsüne ulaşmıştı. Orion’un henüz ismi belirsiz olan Momo projesi, güncel dijital çağın ötesindeki hikayeyi de genişletebilir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Momo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda
Bir ülke beşik gibi sallandı
Bir ülke beşik gibi sallandı
Facebook’a 5 milyar dolar ceza
Facebook’a 5 milyar dolar ceza

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim