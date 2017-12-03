Montreal’in altında 15 bin yıllık mağara

Kanada’nın metropol kentlerinden Montreal’in altında, buz devrine ait olduğu belirtilen 15 bin yıllık mağara bulundu.

Montreal’in doğusundaki Saint-Leonard Mağarası’nda hobi olarak araştırmalar yapan Daniel Caron ve Luc Le Blanc isimli kaşifler, araştırmalarında sarkıt ve göl ile tamamlanmış yeni bir yeraltı geçidi keşfetti.

Montreal'in Pie XII Parkı’nın altına denk gelen buzul mağarasının katedral benzeri bir şekil olduğunu anlatan Caron ve Le Blanc, 15 bin yıllık olduğu tahmin edilen mağaraya ulaşan geçiş yolunun en az 200 metre uzunluğunda, altı metre yüksekliğinde ve yaklaşık üç metre genişliğinde olduğunu kaydetti.

Mağaranın ana kısmını, kireç taşı duvarının arkasında bulduklarını ifade eden kaşifler, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve bir yetişkinin girebileceği büyüklükte bir delik açtıklarını ve ana bölüme ulaştıklarını söyledi.

Keşiflerini Kanada resmi yayın kuruluşu CBC ile paylaşan Carno ve Le Blanc, mağaranın bir koridor gibi uzayıp gittiğini ve henüz nerede bittiğini bilmediklerini söyledi.

Mağarada 5 metre derinliğinde yeraltı gölü olduğunu aktaran kaşifler Caron ve Le Blanc, "Önemli miktarda su depolayabilen ve yeterince hızlı geçirimli jeolojik birimlere akifer deniyor. Akiferler, yeraltı sularını tutan, yüksek gözenek ve geçirgenliğe sahip katmanlar. Burasının da Montreal akiferi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllardır St. Leonard Mağarası’nın bilinmeyen bir kolunu aradıklarına işaret eden iki kaşif, mağarayı da bu arayış sayesinde bulduklarını dile getirdi.

St. Leonard Mağarası’nın ana kısmının on yıllardır halka açık olduğunu hatırlatan Caron ve Blanc, "Ancak kimse bir kireç taşı duvarının arkasında gizlenmiş dev bir bölüm olduğunu bilmiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Mağaranın yakın zamanda bilim insanları, kaşifler ve halka açılması planlanıyor.