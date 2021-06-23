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Morgan Stanley'den aşı kararı

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, New York ofislerinin çoğunda Covid-19 aşısı olmayan çalışanların girişini yasaklayacak.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
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Morgan Stanley'den aşı kararı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanlarına Covid-19'a karşı aşılanmamış çalışan ve müşterilerin New York City ve Westchester County ofislerine 12 Temmuz'dan itibaren geri dönmelerinin yasaklanacağını bildirdi.

1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE

New York metropol bölgesindeki tüm Morgan Stanley personelinin de artık 1 Temmuz'a kadar corona virüs aşı durumlarını doğrulaması gerekiyor.

CNBC'de yer alan habere göre şirket, yaptığı açıklamada, aşıları tam olarak yapılmayan çalışanların uzaktan çalışmaya devam etmek zorunda kalacaklarını bildirdi.

Morgan Stanley'nin ofislerinde maske ve fiziksel mesafe şartlarını kaldırmasına izin verecek olan bu durum, diğer finans devlerinin benzer eylemlerini takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Morgan StanleyABD
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