Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor
2 kişi tutuklandı 1 kişi...
Hem dövdüler hem soydular
Hem dövdüler hem soydular
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Para için adam vuracaklardı
Para için adam vuracaklardı
5 bin TL için hapsi boyladı
5 bin TL için hapsi...

Morityus'ta petrol sızdıran geminin kaptanı tutuklandı

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Morityus açıklarında 25 Temmuz’da resife çarparak karaya oturan ve yaklaşık 2 hafta sonra yakıt sızdırmaya başlayan Japonya'ya ait kargo gemisinin kaptanı tutuklandı.

18 Ağustos 2020 Salı 17:44
531 Okunma
Morityus'ta petrol sızdıran geminin kaptanı tutuklandı

Morityus polisinden bugün yapılan açıklamada, kaptan ile mürettebattan bir kişinin "sızıntıya sebep oldukları" gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.

Müfettiş Siva Coothen, mahkemenin söz konusu kişilerin kefalet taleplerini reddettiğini bildirdi. 

Çin'den Brezilya'ya doğru giderken karaya oturduktan sonra petrol tankerinin çatlamasıyla okyanusa 1000 ton petrol sızdıran gemi, Morityus'ta ciddi ekolojik zarara yol açmıştı.

Japon "Nagashiki Shipping" şirketine ait gemi, 4 bin ton civarında akaryakıt taşıyordu.

Anahtar Kelimeler:
Hint Okyanusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye’deki patlamada Rus tümgeneral öldü
Suriye’deki patlamada Rus tümgeneral öldü
ABD'de son 24 saatte 635 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de son 24 saatte 635 kişi koronavirüsten öldü
Fransa'da çalışanlara maske zorunluluğu getiriliyor
Fransa'da çalışanlara maske zorunluluğu getiriliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim