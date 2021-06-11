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Moskova, Charter Uçuşlara Başlamadan Önce Güney Kıbrıs’tan Bilgi Talep Etti

Rusya Federasyonu’nun charter uçuşlarla ilgili kriterleri belirlemeden önce Güney Kıbrıs ve diğer ülkelerden epidemiyolojik bilgi talep ettiği bildirildi.

11 Haziran 2021 Cuma 14:37
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Moskova, Charter Uçuşlara Başlamadan Önce Güney Kıbrıs’tan Bilgi Talep Etti

Rus makamlarının dün Rum makamlarına, Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik durum konusunda resmi olarak bilgi almak amacıyla bir bilgi talep formu gönderdiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın, “AB’nin Belarus’a uyguladığı yaptırımlar ve genel olarak da AB’nin Rusya karşısındaki tutumu” yüzünden charter uçuşlara yeşil ışık yakmadığına dair iddiaları yalanladığına işaret etti.
Gazete, Moskova’nın Rus vatandaşlarının charter uçuşlarla tatil için yurt dışına toplu gidişlerine ilişkin karar almak için dün Rus turistlerin ana güzergahları olan ülkelerinin tümünün hükümetlerine bilgi talep formu gönderdiğini ve buna Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğunu belirtti.
Rusya’nın bu bilgi talep formuyla resmi epidemiyolojik bilgi ve veri talebinde bulunduğunu yazan gazete, formun Rus makamlarıyla istişarede zaman kaybı olmaması için yetkili bakanlıklarla işbirliği içerisinde hızlı bir şekilde doldurulacağını ifade etti.
Gazete, Rum otel işletmecileri için Rus pazarının özellikle bu aşamada oldukça önemli olduğuna da dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Rusya FederasyonuCharter UçuşGüney Kıbrıs
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