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Moskova’da 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

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Rusya’nın başkenti Moskova’da hava sıcaklığı 85 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Termometreler 32.7 santigrat dereceyi gösterdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:08
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Moskova’da 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Fobos Hava Tahmin Merkezi’nden Yevgeniy Tişkovets Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Başkentte 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı” dedi.

Saat 15.00’da termometrelerin 32.7’ye kadar çıktığını söyleyen Tişkovets’e göre bu, 1936 yılındaki rekor hava sıcaklığından 0.3 derece daha fazla. O tarihte hava sıcaklığı 32.4 dereceye kadar çıkmıştı. Maksimum hava sıcaklığı ise akşam saatlerinde belli olacak.

Öte yandan bu temmuz ayının ilk, yazın ise beşinci sıcaklık rekoru. Nitekim kentte 13 gün hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. 

Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusya
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