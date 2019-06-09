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Moskova’da Kurtarıcı İsa Katedrali ve Lenin Mozolesi’nde bomba ihbarı!

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kurtarıcı İsa Katedrali ve Lenin Mozolesi’nin de aralarında olduğu 16 yerle ilgili bomba ihbarında bulunuldu.

09 Haziran 2019 Pazar 17:02
Moskova’da Kurtarıcı İsa Katedrali ve Lenin Mozolesi’nde bomba ihbarı!
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Moskova Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağın açıklamasına göre, kimliği belirsiz kişilerce kentteki 16 yerde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. Bomba ihbarının yapıldığı yerler arasında Kurtarıcı İsa Katedrali, Lenin Mozolesi ve Ostankino televizyon kulesi yer aldı.

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İhbarda bulunulan tüm yerler güvenlik güçleri tarafından inceleniyor.

Önceki günlerde Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya ajansının Moskova’daki merkez binası bomba ihbarı üzerine tahliye edilmişti. İncelemeler sonucunda binada bir şey bulunamamıştı.

Rusya’da bu yıl başından beri yeni bir asılsız bomba ihbarı dalgası baş gösterdi. Eylül 2017’deki sahte bomba ihbarları yüzünden Rusya’nın 75 bölgesindeki yaklaşık iki milyon kişi binaları terk etmek zorunda kalmıştı.

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MoskovaKurtarıcı İsa KatedraliLenin MozolesiBomba IhbarıHaber
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