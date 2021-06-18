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Moskova'da sadece COVID-19 aşılı hastalara rutin tedavi yapılacak

Rusya'nın Başkenti Moskova'daki hastanelerde yapılacak rutin tedavilere, sadece aşılı vatandaşlar alınacak. Şehirdeki COVID-19 vakalarının yüzde 89,3'ünde Hint varyantına rastlanıldığı duyuruldu.

18 Haziran 2021 Cuma 15:49
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Moskova'da sadece COVID-19 aşılı hastalara rutin tedavi yapılacak

Rusya'da Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik yeni önlemler alındığı belirtildi.

Hastanede tedavi gören vatandaşların çoğunun, bağışıklık seviyesinin düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu, vatandaşlar için COVID-19 ilave tehditler oluşturmaktadır. Hastanede her hastanın izole edilmesi de mümkün değildir.” denildi.

Vakaların yüzde 89,3'ünde Hint varyantı görüldü

Söz konusu nedenlerden ötürü virüsün hastanelerde yayılma riskinin yüksek olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, hastaların güvenliği için rutin tedavilere yönelik geçici kurallar getirmek zorunda kaldık. Hastaların hastaneye yatmadan önce COVID-19 aşısı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Söz konusu yeni kurallar, onkolojik ve hematolojik hastalıkları bulunan vatandaşlar için geçerli olmayacaktır."

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'daki COVID-19 vakalarının yüzde 89,3'ünde Hint varyantına rastlandığını açıkladı.

Son 24 saatte 17 bin 262 vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 262 artarak 5 milyon 281 bin 309'a, ölenlerin sayısı ise 453 artışla 128 bin 445'e çıktı.

Ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 954 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 850 bin 659'a ulaştı.

Moskova'da ise son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 9 bin 56 artarak 1 milyon 269 bin 145'e, ölenlerin sayısı 78 artışla 21 bin 276'ya yükseldi.

Son Güncelleme: 18.06.2021 16:31
Anahtar Kelimeler:
MoskovaRusyaCovid19
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