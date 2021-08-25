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MSB, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını duyurdu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:50
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MSB, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu

Kararın, "çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek" alındığı belirten MSB, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına almasının ardından ülkeden Türk askeri uçaklarla bin 129 sivilin tahliyesi yapıldığını bildirdi.

NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir" dedi.

TSK'ya bağlı askerler, 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan'da görev yapıyordu.

Türkiye, 2015 yılı başından itibaren muharip niteliği bulunmayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu (RSM) kapsamında "Çerçeve Ülke" olarak Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın askeri bölümünün işletme ve iç güvenlik sorumluluklarını üstlenmiş durumda.

Son Güncelleme: 25.08.2021 22:51
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