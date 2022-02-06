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Muammer Kaddafi'nin eski muhafızından bomba iddia

Dünya tarihine geçen linç görüntüleriyle, öldürülen Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile ilgili ortaya atılan iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri katıldığı canlı yayında Kaddafi'nin halen hayatta olduğunu ve direnişe liderlik yaptığını iddia etti. Görüntülerdeki kişinin Kaddafi olmadığını da söyleyen kadın muhafız, o gün Sirte kentine giren kişinin ona çok benzeyen Hamid Ebu Minyar olduğunu iddia etti.

06 Şubat 2022 Pazar 10:37
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Muammer Kaddafi'nin eski muhafızından bomba iddia
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Muammer Kaddafi'nin ölmediğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin eski kadın muhafızı Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin ölmediğini söyledi. Dünya tarihine geçecek linç görüntüleriyle feci şekilde öldürülen kişinin aslında Kaddafi olmadığını belirten Aisha al-Fitouri, Kaddafi'nin o gün hiç Sirte'ye girmediğini söyledi.

GÜNDEM YARATACAK İDDİALAR

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin eski kadın muhafizı Aisha al-Fitouri, Russia Today'in (RT) Arapça edisyonunda yayınlanan "Documentary Words" adlı programda ilginç iddialarda bulundu.

KENTE GİREN KİŞİ KADDAFİ DEĞİL ONA ÇOK BENZEYEN BİRİ

20 Ekim 2011'de Sirte'de öldürülen Kaddafi'nin, o gün Sirte'ye girmediğini, kente girenin ise, O'na (Kaddafi) benzeyen Hamid Ebu Minyar Kaddafi adlı başka birinin olduğunu iddia etti.

DNA ANALİZ MUAMMASI

İddialarına devam eden Kaddafi'nin eski muhafızı, devrik liderin o gün Beni Velid'e girdiğini daha sonra da oradan ayrıldığını belirtti. Sunucunun "DNA testi yapıldı ve O'nun Kaddafi olduğu kanıtlandı" sözlerine cevap veren al-Fitouri, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılmış olan tüm DNA analizlerini reddetti:

"Bu doğru değil! Peki Birleşmiş Milletler bugüne kadar neden bu konuda bir karar çıkarmadı ve ceset neden teslim edilmedi?"

Aisha al-Fitouri, Muammer Kaddafi'nin ölmediğini, direnişe halen daha önderlik ettiğini öne sürdü.

CESEDİNİ GÖREN GAZETECİ KONUŞMUŞTU

2021'in Kasım ayında Fransız gazetesi Le Figaro, ölümünden bir gün sonra Kaddafi'nin cesedinin konulduğu odaya girmeyi başaran Fransız gazeteci Alfred de Montesquiou'nun ifadesini yayımlamıştı. Montesquiou, "Çok güçlü bir kokunun kapladığı o büyük odada kalabalığa karıştım ve sonunda kendimi Libya lideri Muammer Kaddafi'nin cesedinin yanında buldum" demişti.

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Muammer Kaddafi
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