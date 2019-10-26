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Mücevher fuarında 1,8 milyon dolarlık hırsızlık!

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:25
Mücevher fuarında 1,8 milyon dolarlık hırsızlık!

Japonya'da bir mücevher fuarında sergilenen 1,8 milyon dolarlık yani yaklaşık 10 milyon liralık elmas çalındı.

Hırsızlık başkent Tokyo'nun 30 kilometre güneyindeki Yokohoma kentinde düzenlenen mücevher fuarında gerçekleşti. 50 karatlık bir elmasın çalındığını bir fuar çalışanı fark etti.

Polis güvenlik kameralarının incelendiğini ve mücevherin bulunduğu stand yakınlarında şüpheli davranışları olan bir kişinin tespit edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 1,8 milyon dolarlık elmasın 3 gün boyunca fuarda sergilenmesi planlanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaMücevher FuarıHırsızlıkElmasHaber
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