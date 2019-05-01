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Mucize kurtuluş: Lüks otomobil AVM’ye girdi

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir AVM'de eşi benzerine çok rastlanmayan bir olay yaşandı. 85 yaşındaki sürücü park halindeki aracına yolcu koltuğundan binmek isterken gaza basınca AVM'nin içine girdi. Alışveriş merkezinin asma katına giren araç son anda durunca bir facianın önüne geçildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:53
Mucize kurtuluş: Lüks otomobil AVM’ye girdi
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Almanya’nın büyük kentlerinden Hamburg’da facianın eşiğinden dönüldü… Kentin popüler alışveriş merkezi Galeria Kaufhof’ta yaşanan olayda 85 yaşındaki bir adamın park halindeki aracına yolcu koltuğunun olduğu taraftan binmek istemesiyle başladı.

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AVM’de facianın eşiğinden dönüldü.

Direksiyon başına geçmek için dizlerinin üzerinde araca giren adam yanlışlıkla gaza basınca otomobil bir anda hareketlendi. Panikleyen adam araca müdahale edemeyince lüks otomobil bir anda AVM’nin içine girdi. Hızla AVM içindeki asma kata ilerleyen araç bariyerlere çarparak durabildi.

Çok katlı AVM’nin üst katından düşmeye ramak kala duran aracın sahibi güçlükle araçtan çıkarıldı. Emekli olduğu tahmin edilen adamın sadece kolunun yaralandığı aktarıldı. Polis sözcüsü Timo Zill, “Bu kaza tamamen talihsizlik. Fakat bir facia yaşanmaması mucize” dedi.

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