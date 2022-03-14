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Mucizevi operasyon! Kafasını dik tutamıyordu: Bana yeni bir hayat...

13 yaşındaki genç kız, neredeyse tüm hayatı boyunca boynu 90 derecelik açıyla sıkışmış halde ağrı içinde yaşadı, ancak bir bağış toplama kampanyası sayesinde 26.000 sterlinlik mucizevi bir operasyon geçirdi.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:35
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Mucizevi operasyon! Kafasını dik tutamıyordu: Bana yeni bir hayat...
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Serebral palsili Afsheen sağlıklı doğmuştu, ancak bebekken yanlışlıkla kayması tuhaf bir yaralanmaya yol açtı. Afsheen Gül, yaklaşık 13 yıl önce dışarıda oynarken düştü ve o zamandan beri sürekli ağrı çekiyordu. Afsheen hiçbir zaman okula gidemedi veya arkadaşlarıyla oynayamadı. Tüm zamanını evde geçiriyordu. Sekiz aylıkken boynu doksan derecelik bir açıyla bükülen ve ağrı içinde yaşayan Pakistanlı genç kız, hayatını değiştiren radikal bir ameliyat sayesinde sonunda başını dik tutabiliyor.

MUCİZEVİ OPERASYON

Online bir bağış toplama kampanyası, Afsheen'in ebeveynlerine Yeni Delhi'deki Apollo Hastanesinde 26.000 sterlinlik (502 bin TL) mucizevi bir operasyonu gerçekleştirebilme olanağı sağladı.

Ebeveynleri, kendi kendine düzeleceğini varsaydılar, ancak durum devam etti ve uygun tedavi için yeterli paraları olmadığından, hocalar veya şifacılar gibi nafile yöntemleri denediler. Durumuyla ilgili yayınlanan bir gazete haberi, Afsheen'in durumuna daha fazla dikkat çekti ve bu, ameliyatı için para toplamak amacıyla online bir sayfa kurulmasına olanak sağladı.

KURTULMA ŞANSI YÜZDE 50 DEN FAZLA DEĞİLDİ

Apollo sağlık ekibi Afsheen'in operasyondan kurtulma şansını %50'den fazla görmüyordu. Hindistan'a dönmeden önce 15 yıl boyunca Ulusal Sağlık Servisi için çalışan Doktor Rajagopalan Krishnan, "Kardeşi Yaqoob, benzer durumdaki başka bir çocuğu başarılı bir şekilde ameliyat ettiğim bir belgeseli izledikten sonra benimle iletişime geçti. Yaşam kalitesini iyileştirebileceğimden emindim ama önce onu görmem gerekiyordu. Daha fazla beklersek herhangi bir ameliyattan kurtulma şansı çok zayıftı" dedi.

Afsheen'ın ameliyatı koronavirüs nedeniyle ertelendi ancak geçen hafta operasyon nihayet gerçekleşti. Başının hala bir tıbbi gereç tarafından desteklenmesi gerekse de genç kız hayatında neredeyse ilk kez boynunu doğrultabiliyor. Afsheen, ameliyattan sonra Instagram'dan yaptığı paylaşıma “Bana yeni bir hayat verdiğiniz için Dr. Rajagopalan Krishnan'a teşekkür ederim” notunu ekledi. Afsheen şimdi evinde iyileşiyor.

afshan1

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