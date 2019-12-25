Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Muhabir büyük ikramiye kendisine isabet etti sanınca canlı yayında…

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir televizyon muhabiri, 4 milyon Euro değerindeki büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince canlı yayında "işe gitmeyeceğini" açıkladı. Fakat gerçek hiç de sandığı gibi değildi...

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:15
Muhabir büyük ikramiye kendisine isabet etti sanınca canlı yayında…

İspanya merkezli RTVE televizyonu muhabirlerinden Natalia Escudero, her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunuyordu. Escudero, yayın sırasında 4 milyon Euro’luk (yaklaşık 26.3 milyon lira) büyük ikramiyenin biletine isabet ettiğini sandı.

Sonuçlar açıklanınca sevinç çığlıklarına boğulan İspanyol televizyoncu, canlı yayında “Yarın işe gelmeyeceğim” dedi. Ancak gerçek hiç de Escudero’nun sandığı gibi değildi, biletine 4 milyon Euro değil yaklaşık 5 bin Euro çıkmıştı.

Görüntüler sosyal medyaya yayılınca “yalan söylediği” yolunda eleştirilerin hedefi olan ‘talihsiz’ televizyoncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendilerini aldatılmış hisseden izleyicilerden özür diledi.

Escudero, “Son birkaç aydır şahsi nedenlerden ötürü zor zamanlar geçiriyorum ve şans perisi ilk kez bana güldü” ifadelerini kullanırken, izleyicileri yanlış yönlendirme niyetinde olmadığını söyledi.

Escudero, piyangoyu kazanmış olsaydı talihine şükretmek ve tatile çıkmak için işe gitmeyeceği yolundaki tavrından da geri adım atmadı.

Anahtar Kelimeler:
MuhabirBüyük Ikramiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü
Filipinler'de Ursula tayfununda 1 kişi öldü
İngiltere'de 2019 Brexit yılı oldu
İngiltere'de 2019 Brexit yılı oldu
Yeni bir maymun türü keşfedildi! 100 yıldan uzun zamandır…
Yeni bir maymun türü keşfedildi! 100 yıldan uzun zamandır…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim