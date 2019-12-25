Muhabir büyük ikramiye kendisine isabet etti sanınca canlı yayında…

İspanya merkezli RTVE televizyonu muhabirlerinden Natalia Escudero, her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunuyordu. Escudero, yayın sırasında 4 milyon Euro’luk (yaklaşık 26.3 milyon lira) büyük ikramiyenin biletine isabet ettiğini sandı.

Sonuçlar açıklanınca sevinç çığlıklarına boğulan İspanyol televizyoncu, canlı yayında “Yarın işe gelmeyeceğim” dedi. Ancak gerçek hiç de Escudero’nun sandığı gibi değildi, biletine 4 milyon Euro değil yaklaşık 5 bin Euro çıkmıştı.

Görüntüler sosyal medyaya yayılınca “yalan söylediği” yolunda eleştirilerin hedefi olan ‘talihsiz’ televizyoncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kendilerini aldatılmış hisseden izleyicilerden özür diledi.

Escudero, “Son birkaç aydır şahsi nedenlerden ötürü zor zamanlar geçiriyorum ve şans perisi ilk kez bana güldü” ifadelerini kullanırken, izleyicileri yanlış yönlendirme niyetinde olmadığını söyledi.

Escudero, piyangoyu kazanmış olsaydı talihine şükretmek ve tatile çıkmak için işe gitmeyeceği yolundaki tavrından da geri adım atmadı.