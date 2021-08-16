Muhammed Ali’nin torunu kariyerine nakavtla başladı

Muhammed Ali’nin kızı Rasheda Ali Walsh ile Robert Walsh’ın oğlu olan genç boksör, maçta dedesinin hediye ettiği şortu giydi. Galibiyeti 2016 yılında hayatını kaybeden dedesine armağan ettiğini belirten Walsh, “Onu çok fazla düşünüyorum, çok özlüyorum. Bu duygusal bir yolculuk. Weeks ve ben, biraz tarih yazdık. Bu, tamamen beklentilerimi karşıladı” dedi.

Dedesi Muhammed Ali’yle ilgili düşüncelerini de paylaşan Walsh şöyle devam etti: “Üzerimde çok büyük bir baskı var gibi görünüyor ama o benim sadece dedem. O tüm zamanların en iyi boksörü, belki de en büyük insan.”

Kendi yolunda ilerleyeceğinin sinyallerini de veren genç sporcu, bundan sonra dedesinin şortlarıyla ringe çıkmayacağını ekledi.