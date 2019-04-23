”Muhteşem Ben” kitabı miniklere dağıtıldı

Basımını Limasol Bankası’nın yaptığı “Muhteşem Ben” adlı ailelere yönelik çocuk kitabı Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğretmenlerine tanıtıldı.

Kitap tanıtım sonrasında minik öğrencilere dağıtıldı.

Erken Tanı konusunda çalışmalar yürüten dünya örgütü Center for Disease Control Provention (CDC-USA) tarafından hazırlanan, çevirisini Uz. Dr. Erdem Beyoğlu (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi), basımını Limasol Bankası’nın yaptığı “Muhteşem Ben” adlı ailelere ve çocuklara yönelik çocuk kitabına ilişkin tanıtım çalışmaları sürüyor.

Uz. Dr. Erdem Beyoğlu (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi) çocuk kitabı formatında hazırlanmasına karşın kitabın en önemli hedef kitlesinin aileler ve çocuklar olduğuna dikkat çekti. Beyoğlu, kitapla ailelerin çocuklarının psikolojik, ruhsal ve bedensel sağlık durumlarını 3 yaşından başlayarak kontrol ve takip edebildiklerini vurguladı. Dr. Beyoğlu, dünya ölçeğinde güvenilir bir kılavuz kitap olan “Muhteşem Ben”in basımını üstlenerek ülke eğitimine ve ailelere kazandıran Limasol Bankası ve yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu (LSS) yönetimine içtenlikle teşekkür etti.

Etkinlikte Limasol Bankası ve Grup Şirketleri Kurumsal İletişim Müdürü – Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kavaz Soykan, Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İpek Gözel Halim, Kurumsal İletişim Müdürlüğü Şefi Şenay Belet Murat, Uz. Dr. Erdem Beyoğlu (Çocuk ve Ergen Psikiyatristi), Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu – Anaokul Sormumlusu Emine Alışkan, Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretmeni Gülcan Farisoğlu, ilgili okulun öğretmenleri ve öğrencileri hazır bulundu.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler 80 yıllık köklü ve güvenli banka olarak; sosyal sorumluluk projelerine Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile kurumsallık kazandıran ilk banka olarak toplumsal faydası yüksek pek çok çalışma ile anılmaktan duydukları sevincin altını çizerek, bu tarz çalışmaların ileride de ayni heyecan ile devam edeceğini vurguladı.

(BRT MAIL)