Müsilaja rağmen denize girdiler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, müsilaja (deniz salyası) rağmen vatandaşlar denize girdi.

Temizlenen İzmit Körfezi'nde müsilaj yeniden ortaya çıktı.

Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Müsilaj parçalarından rahatsız olan bazı vatandaşlar ise, müsilajı elleriyle uzaklaştırıp yüzmeye devam etti.

Gidecek yerleri olmadıkları için mecburen müsilaj olan bölgede denize girdiklerini söyleyen Abdülkerim Koç, "Yüzüyoruz, gidecek yerimiz yok. Darıca sahili yasaklandı, sadece Bayramoğlu plajımız kaldı" dedi.

"Sabah saatlerinde çok güzeldi deniz tertemizdi. Rüzgardan sonra bir anda deniz yüzeyinde oluştu" diyen Koç şöyle konuştu:

Ne yapalım gidecek yerimiz yok. Mecburen burada yüzmek zorunda kalıyoruz. Ellerimizle dağıtıp üzerimize yapışmasını önlemeye çalışıyoruz. Yapışkan madde biz uzak durmaya çalışıyoruz.

Sevim Soylu ise, "Denizin içi çok pis ve kötü. Böyle olacağını tahmin etmedik" dedi.

Soylu, "Çocuğun sırtı simsiyah olmuş. Arada sırada buraya geliyoruz. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştık. İlk defa böyle bir denizde yüzüyoruz" diye konuştu.