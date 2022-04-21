Musk, Mars'ı kolonileştirme hayaliyle ilgili açıklamalar yaptı

Teknoloji milyarderi, iki yılda bir ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen TED konferansının başkanı Chris Anderson’a verdiği ve pazartesi yayımlanan röportajda, “Mars’ın özellikle başta lüks olmayacağını vurgulamak çok önemli” dedi.

Ortalama sıcaklığın yaklaşık eksi 60 santigrat derece olduğu Kızıl Gezegen’de ortam çok sert. Gezegen volkan ve kanyonlarla dolu kayalı bir yüzeye sahip. Dünya’nın yaklaşık üçte biri oranında yerçekimi varken atmosfer, insanların nefes almasına elverişli değil.

Tesla ve SpaceX CEO’su Musk ise Mars’ta şehir inşa etmek istiyor. Dünyanın en zengin ismi, gezegende kendini idame ettiren bir şehir kurmak için 1 milyon ton ağırlığında kargo gerektiğini 2019’da söylemişti. Masrafın 100 milyarla 10 trilyon dolar arasında olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

Musk bir yıl sonra yaptığı açıklamada, 2050’ye kadar Mars’a 1 milyon insan göndermeyi hedeflediğini bildirmişti. Ayrıca insanların Mars’a ilk adımı atacağı tarihe dair tahminini de geçen ay erteleyerek 2029’a çekmişti.

Mars’taki hayatın “Tehlikeli, sıkışık ve zor” olacağını söyleyen Musk, gidecek kişilerin “geri dönemeyebileceğini” söyledi. Musk sözlerini şöyle sürdürdü:

Bence bu insanlığın veya bilincin muhtemel yaşam süresini zirveye çıkarmak için önemli. İnsan uygarlığı dev bir meteor, süper yanardağ, aşırı iklim değişikliği, III. Dünya Savaşı ya da bunlara benzer bir sebep yüzünden sona erebilir.

Kızıl Gezegen seyahat maliyetinin 100 bin dolara kadar düşebileceğini ima eden milyarder, bu meblağı “herkesin bulabileceği bir para” diye niteledi.