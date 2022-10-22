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Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75’inin işine son verecek

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma süreci arapsaçına dönen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yeni planları ortaya çıktı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 20:22
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Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75’inin işine son verecek



SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından biri olarak lanse edilen Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75’ini işten çıkaracağı ortaya çıktı. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yer alan haberde, Musk’ın yatırımcılarına, şirketi satın alması durumunda çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağını söylediği kayıtlara geçti.

Şirketten yetkililerle görüşen ve belgelere ulaşan Washington Post, gelecek aylarda şirketi kim alırsa alsın işten çıkarmaların olacağını aktardı.

Twitter son dönemde işe alımları duyurduğunu açıklamıştı. Fakat dün gece Bloomberg, şirket içi yazışmalara erişti. Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.

Anahtar Kelimeler:
TwitterElon Musk
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