Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini açıkladı

2013 yılında yaşanan darbenin ardından Mısır’da terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, hükümetten deviren yetkililerle yeni bir iktidar mücadelesi başlatmayacağını açıkladı.



Kahire yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler'in Rehberlik Konseyi Başkanlığı vekili İbrahim Münir, Reuters’a yaptığı açıklamada grubun uzun süredir şiddeti reddettiğini yineledi.

'HERHANGİ BİR MÜCADELEYİ REDDEDİYORUZ'



Münir, “Bunun Müslüman Kardeşler'in ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz” şeklinde konuştu.



"Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir” diyen İbrahim Münir, sandığa gitmeyeceklerini vurguladı.

1950'ler ve 1960'larda Mısır'da iki kez hapse atılan ve son 40 yılın çoğunu sürgünde geçiren 85 yaşındaki Münir, Müslüman Kardeşler üyelerinin daha önce zor zamanlar atlattığını, ancak şimdi kurulduğundan bu yana geçen 90 yıllık süredeki en zorlu dönemi yaşadığını söyledi.



Rakamları 5 ila 6 bin arasında olduğu tahmin edilen Müslüman Kardeşler destekçilerinin hapiste olduğunu ve sayılarının tam olarak belirlenemediğini belirten İbrahim Münir, birçoğunun ise paralarına da el konulduğunu söyledi.