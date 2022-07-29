Künye
Kıbrıs 30
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!

Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini açıkladı

Mısır’da büyük bir halk desteğine sahip olan ve Kahire yönetimi tarafından terör oluşumu olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler, şiddeti reddettiklerini belirterek siyasi mücadeleyi bıraktıklarını duyurdu.

29 Temmuz 2022 Cuma 21:47
72 Okunma
Müslüman Kardeşler siyasetten çekildiğini açıkladı
banner48

2013 yılında yaşanan darbenin ardından ’da terör oluşumu olarak kabul edilen  Kardeşler, hükümetten deviren yetkililerle yeni bir iktidar mücadelesi başlatmayacağını açıkladı.

Kahire yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler'in Rehberlik Konseyi Başkanlığı vekili İbrahim Münir, Reuters’a yaptığı açıklamada grubun uzun süredir şiddeti reddettiğini yineledi.

'HERHANGİ BİR MÜCADELEYİ REDDEDİYORUZ'

Münir, “Bunun Müslüman Kardeşler'in ideolojisinin dışında olduğunu düşünüyoruz. Sadece şiddet ve silah kullanımı değil, Mısır'da güç için herhangi bir biçimde mücadeleyi reddediyoruz” şeklinde konuştu.

"Siyasi partiler arasındaki seçimler devlet tarafından organize edilse bile biz güç mücadelesini reddediyoruz. Bu tamamen bizim tarafımızdan reddedilmektedir” diyen İbrahim Münir, sandığa gitmeyeceklerini vurguladı.

1950'ler ve 1960'larda Mısır'da iki kez hapse atılan ve son 40 yılın çoğunu sürgünde geçiren 85 yaşındaki Münir, Müslüman Kardeşler üyelerinin daha önce zor zamanlar atlattığını, ancak şimdi kurulduğundan bu yana geçen 90 yıllık süredeki en zorlu dönemi yaşadığını söyledi.

Rakamları 5 ila 6 bin arasında olduğu tahmin edilen Müslüman Kardeşler destekçilerinin hapiste olduğunu ve sayılarının tam olarak belirlenemediğini belirten İbrahim Münir, birçoğunun ise paralarına da el konulduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin'de 'karartma'
Berlin'de 'karartma'
İki dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
İki dev asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
Rusya: Ukrayna'da 359 hava savunma füze sistemini yok ettik
Rusya: Ukrayna'da 359 hava savunma füze sistemini yok ettik










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim