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Müslümanlar açısından 'haksız' ve 'ayrımcı' bulundu

BM İnsan Hakları Konseyi raportörleri, Fransa'da görüşülen terörle mücadele yasa tasarısının özellikle Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulundu

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:29
Müslümanlar açısından 'haksız' ve 'ayrımcı' bulundu

BM İnsan Hakları özel raportörleri Michel Forst ve Fionnuala Ni Aolain, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Fransa parlamentosunda görüşülen yeni terörle mücadele yasa tasarısıyla ilgili olarak Fransa'nın uluslararası insan hakları taahhütleri ve yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Açıklamada, tasarının kabul edilmesi halinde, Fransa'da 2015'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal ile yürürlüğe giren acil durum yasalarının kalıcı hale gelebileceğinin altı çizildi.

Raportörler, terörle mücadele yasa tasarısının, uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uygun hale getirilmesi gerektiğini, aksi takdirde başta Müslümanlar olmak üzere sıradan Fransız vatandaşları açısından da "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulundu.


İrlandalı raportör Aolain, tasarının güvenlik, toplanma, din ve diğer temel özgürlüklere zarar verebilecek hükümler içerdiğine dikkat çekti.

Fransa parlamentosunda pazartesi günü görüşülmeye başlanan terörle mücadele yasa tasarısı, 18 Temmuz'da Senato tarafından onaylanmıştı. Yasanın kabulüne ilişkin hafta sonuna kadar oylama yapılması bekleniyor.

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