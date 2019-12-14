Müşterileri ikna etmek için striptiz kulübe götürünce…

Geçen mayıs ayında, Turvo Inc. adlı ‘startup’ın kurucu ortaklarından Eric Gilmore'un üç yıldır şirketin parasıyla potansiyel müşterilerini ikna etmek için striptiz kulüplerine davet ettiği ortaya çıktı. Olayın ortağa çıkmasıyla şirket yönetimi 39 yaşındaki yöneticinin görevine son verme kararı aldı.

Hakkındaki suçlamaları reddetmeyen Gilmore, görevden uzaklaştırma prosedürünün ihlal edildiği gerekçesiyle şirkete dava açtı. Yönetim kurulu ise görevden almanın usullere uygun yapıldığını savundu. Euronews’ün haberine göre; Taraflar eylül ayında uzlaşmaya gitti.

ŞİRKET YASAKLADI

Şirketin yeni CEO’su ise Bloomberg’e verdiği röportajda çalışanlara müşterileri eğlendirmek için striptiz kulüplere götürmeyi ve bunun şirkete fatura etmeyi yasakladığını belirtti.

Startup’ın en büyük hissedarı olan Gilmore, şirketin yönetim kurulunda yer almaya devam ediyor.

Halen yönetici pozisyonlarında olan diğer iki kurucu ortağın ise, Gilmore'un harcamalarından haberdar olsalar da, tartışmalı toplantılara katıldıkları tespit edilmedi.