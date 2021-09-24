Müşterisini dinlemeyen kuaför 2,5 milyon liralık tazminata mahkum edildi

Aashna Roy, 2018'de Delhi şehrindeki ünlü bir otel zincirinde bulunan kuaföre saçlarını kestirmeye gitmişti.

Ancak kesim sırasında kuaför, kendisine tarif edilen kesim modelini uygulamamıştı. Saç bakım ürünleri için modellik de yapan kadın, saçlarının uzun kalmasını isterken kuaför kadının saçlarının büyük bir bölümünü kesmişti.

Bunun üzerine Roy, kuaföre ve bağlı bulunduğu otele karşı tazminat davası açtı.

Ulusal Tüketici Uzlaşmazlıkları Çözüm Komisyonu'nun (Consumer Disputes Redressal Commission -NCDRC) 21 Eylül'de gördüğü davada kadının "ihmal nedeniyle sinir krizi ve travma yaşadığı" belirtildi.

Duruşmada Roy'un modellik çalışmalarının yanı sıra bir şirkette iletişim yöneticisi olarak çalıştığı, işi gereği interaktif oturumlara ve görüşmelere katıldığı da belirtildi.

Söz konusu hatalı saç kesimi yüzünden kadının hem kendine güvenini kaybettiği hem de modellik kariyerinde ilerlemeye dair planlarının sekteye uğradığı ifade edildi.

Ayrıca davada Roy'un kafa derisinin saç bakımı sırasında zarar gördüğü, kuaförün de şikayet üzerine kadına bedava saç bakımı sunduğu belirtildi.

Öte yandan otel ise kadının saçlarının kendisi tarafından tarif edildiği şekilde kesildiğini, tazminat davasının kötü niyetle açıldığını savundu.

Roy'un yaşanan ihmalkarlıktan ötürü işini de kaybettiğinin belirtildiği duruşmada NCDRC, kuaförün kadına 20 milyon Hindistan Rupisi (yaklaşık 2,5 milyon TL) tazminat ödemesine kadar verdi.