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Mutasyona uğrayan koronavirüs Yunanistan'da da görüldü

Yeni tip koronavirüsün mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Yunanistan'da da 6 kişide rastlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:39
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Mutasyona uğrayan koronavirüs Yunanistan'da da görüldü

Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsünden mutasyona uğrayan virüsle ilgili açıklama yaptı.

Ülkede COVID-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği belirtildi.

6 kişide tespit edildi

Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği ifade edildi.

Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen COVID-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.

Son 24 saatte 36 ölüm

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 COVID-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Yunanistan'da solunum cihazına bağlı COVID-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı.

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