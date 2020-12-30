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Mutasyonlu koronavirüs ABD'de de tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü ABD'nin Colorado eyaletinde de tespit edildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:38
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Mutasyonlu koronavirüs ABD'de de tespit edildi

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü ABD'nin Colorado eyaletinde de tespit edildi.

İlk olarak İngiltere’de tespit edilen koronavirüsünün mutasyona uğramış yeni varyantının ortaya çıktığı ülkeler arasına ABD'de de katıldı. ABD'nin Colorado Valisi Jared Polis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, Colorado'nun ilk, Birleşik Krallık'ta tespit edilen Covid-19 türü B.1.1.7'i vakasını tespit ettik. Coloradoluların sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Tüm Covid-19 göstergelerinin yanı sıra  bu vakayı da çok yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

20'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Mutasyonlu koronavirüs tespit edilen kişinin 20’li yaşlarda bir erkek, seyahat geçmişinin bulunmadığı ve eyaletin Elbert bölgesinde karantinada olduğu belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişinin yakın temasta bulunduğu birilerinin olmadığı ancak yetkililerin olası temasları araştırdığı ifade edildi.

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