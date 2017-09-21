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Müteahhitleri Birliği, Mağusa Komitesi kuruldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği bünyesinde Mağusa Komitesi kuruldu.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:29
Müteahhitleri Birliği, Mağusa Komitesi kuruldu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği bünyesinde Mağusa Komitesi kuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, inşaat sektörünün ve birlik üyelerinin sorunlarını tespit amacıyla bölgesel toplantıları sürdüren Birlik, Girne bölgesinin ardından Mağusa bölgesindeki üyeleri bir araya getiren toplantı düzenledi.

Bölgedeki sıkıntıların ele alındığı toplantıda “Mağusa Komitesi” kurulmasına karar verildi.

Toplantıda, “imar planları, yapı denetimi, kayıt dışı müteahhitlik, Kapalı Maraş konusu, askeri bölgeler ve üniversite yurtları  konularında değerlendirmelerde bulunuldu; birliğin projeleri ve hedefleri” ele alındı.

Açıklamaya göre toplantıda, “yapı denetiminin Mağusa Bölgesi’nde uygulamaya geçmesinin kayıt dışı müteahhitliğin önüne geçilebilmesi açısından önemine” vurgu yapılırken, “Kapalı Maraş’ın ve Mağusa sahilinin büyük bir kısmını tutan askeri bölgelerin ekonomiyi olumsuz etkilediği” tespitinde de bulunuldu.

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