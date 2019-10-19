Müzakere masasından bomba detaylar: Erdoğan o soruyu sorunca…

ABD Başkanı Donald, Türkiye ile anlaşmaya varmak için A Takımı’nı Türkiye göndermişti. ABD heyetinde Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer alıyordu.

Türk tarafında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bulunuyordu.

Erdoğan-Pence toplantısı 1 saat 40 dakika sürerken, heyetler arası görüşmeyle birlikte iki taraf arasındaki müzakereler yaklaşık beş saate dayandı.

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim’de varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat için ara vermeyi kabul etti.

Buna karşılık terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek.

Ancak Türk askerleri Suriye’de kalmaya devam edecek. Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

BU NOKTAYA GELENE KADAR…

Reuters’ın haberi, işte bu şartların kabul edilmesiyle sonuçlanan müzakerelerin hiç de kolay geçmediğini gösteriyor.

Adının gizli kalması kaydıyla Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkili, görüşmelerde birçok anlaşmazlık yaşandığını ancak temel meselenin Ankara’nın operasyona ucu açık bir ara vermeyeceğinde diretmesinde kilitlendiğini öne sürdü.

Söz konusu yetkili, “Görüşmedeki ‘tamam ya da devam noktası’, Erdoğan’ın operasyonların durmasını istiyorlarsa bir zaman sınırı belirlenmesini talep etmesiydi. Erdoğan bu sınırın 24 ya da 48 saat olabileceğini söyledi. Pence bunun çok kısa bir zaman dilimi olduğunu ve bu kararı kendi başına alamayacağını ifade etti” dedi.

Türk yetkiliye göre; Erdoğan pes etmeyince konu ikinci, uzun görüşmeye bırakıldı. Müzakerelerin ardından 120 saat üzerinde anlaşma sağlandı. Bu konu çözülünce diğer meselelerde hızlı ilerleme sağlandı.

Üst düzey bir ABD’li yetkili ise, “Erdoğan bir noktada YPG’nin çekilmesinin ne kadar süreceğini sordu ve biz (ABD heyeti) bunu Türklerin anlaşmaya açık olduğu yolunda bir umut ışığı olarak algıladık” dedi.