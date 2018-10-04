Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95806
ALTIN
237.411
DOLAR
6.1312
STERLİN
7.9680
EURO
7.0643
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Müzayede evinde rekor kırıldı: Bir şişe içkiye 6.7 milyon TL verildi

Gastronomi dünyası, önceki gün İskoçya'daki müzayede evinde gerçekleşen açık artırmayı konuşuyor... Açık artırmanın merkezinde ise 60 yıllık bir viski var. Macallan Valerio Adami 1926 isimli dolu şişe tam 848.750 İngiliz pounduna (Yaklaşık 6.7 milyon TL) alıcı buldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:25
Müzayede evinde rekor kırıldı: Bir şişe içkiye 6.7 milyon TL verildi

Sık sık tarihi eser ve sanat eserlerinin rekor kırdığına alışık olduğumuz müzayede evlerinde bir rekor kırıldı…. 1926 yılında şişelenen bir viski dün görücüye çıktı. 60 yıllık bir şişe Macallan Valerio Adami 1926 kıyasıya bir mücadele ile yeni sahibine kavuştu.

İskoçya’nın Edinburgh kentinde yer alan Bonhams Müzayede Evi’nde gerçekeşen açık artırmada “malt viskinin Rolls Royce’u” olarak bilinen Macallan Valerio Adami 1926 rekor fiyata satıldı. Viski tam 848.750 İngiliz pounduna satıldı. Yaklaşık 6.7 milyon TL’ye denk gelen bu miktarı Asya’da yaşayan bir koleksiyonerin telefon ile iletişime geçerek satın aldığı belirtildi. Açık artırma sırasında birçok alıcının kıyasıya rekabet içine girdiği ifade edildi.

Şişenin üzerinde İtalyan sanatçı Adami'nin tasarımı yer alıyor.

Şişenin üzerinde İtalyan sanatçı Adami’nin tasarımı yer alıyor.

Şirkette, viski uzmanı olarak görev yapan Martin Green, İngiliz basınına konuştu. Green, “Bu şişe, maltların Rolls Royce’udur. Açıkçası ne olacağını bilmiyoruz fakat bir şişe viskiye milyonlarca pound verebilen birisinin onu içmek isteyeceğine şüphe etmiyoruz. Bu şişe tam müzelik” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MüzayedeRekorHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvanları Koruma Günü’nde acı rapor…
Hayvanları Koruma Günü’nde acı rapor…
Aşırı dozda viagra alınca hastanelik oldu
Aşırı dozda viagra alınca hastanelik oldu
Sosyal medyayı sallayan kaçak! Her şeyi planladı ama...
Sosyal medyayı sallayan kaçak! Her şeyi planladı ama...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim