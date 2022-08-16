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Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki bir açık artırmada satın alınan bavullarda insan kalıntıları bulundu.

16 Ağustos 2022 Salı 09:24
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Müzayedede alınan bavullardan insan kalıntıları çıktı


Auckland'de, terk edilen bir depodaki ürünleri açık artırma yoluyla alan aile, içerideki bavullarda insan kalıntılarına rastladı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

Komşulardan Shelton Honana, yaptığı açıklamada, söz konusu aile için üzüldüğünü, onların olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Dedektifler de ailenin tek suçunun yanlış bir depo için teklif vermek olduğunu belirtti.

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