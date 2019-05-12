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Myanmar'da yolcu uçağı arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı

12 Mayıs 2019 Pazar 12:48
Myanmar'da yolcu uçağı arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı
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Myanmar'da yolcu uçağı, havalimanına sadece arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı.

Miami Herald'ın haberine göre, Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait Embraer-190 model yolcu uçağı, ön iniş takımlarının açılmaması üzerine Mandalay Uluslararası Havaalanı'na arka tekerlekleri üzerinde inmek zorunda kaldı. 

İniş sırasında uçağın burnunun piste sürtündüğü ve etrafa kıvılcımlar saçtığı görüldü. 

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Mandalay Uluslararası Havaalanı sözcüsü Kyaw San, Yangon'dan kalkan uçakta 82 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, iniş sırasında yaralanan olmadığını kaydetti. 

Kyaw San, Boeing ve Airbus'ın büyük uçaklarının geçici bir süre havalimanını kullanamayacağını sözlerine ekledi. 

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Anahtar Kelimeler:
MyanmarYolcu UçağıArka TekerlekAcil InişHaber
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