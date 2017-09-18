Myanmarlı başkomutan: "Arakanlılar hiçbir zaman etnik grup değillerdi"

Facebook hesabından bir açıklama yapan Myanmar ordusunun lideri, "25 Ağustos'tan bu yana radikal Bengalliler'le (Arakanlı Müslümanları azınlık bir grup olarak tanımayı reddederek, onlardan "Bengalliler" diye bahsediyor) Arakan Müslümanları'nı kastediyor) 93 çatışma yaşandı. Arakan'ın tanınmasını istediler oysa hiçbir zaman bir etnik grup değillerdi" dedi.

Aung Hlaing, Arakanlı Müslümanların hiçbir zaman etnik bir grup olmadığını, "radikal" isyancıların bölgede kendilerine bir "kale" oluşturmaya çalıştığını söyledi. "Bengal meselesinde gerçeğin açığa çıkması için bir araya gelmeliyiz. Bu, tüm ulusu ilgilendiren bir konu." dedi.

Birleşmiş Milletler de, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin önünde operasyonları durdurmak için son bir şansı olduğunu açıklamıştı.

"YANLIŞ BİLGİLERDEN OLUŞAN BUZDAĞI"

Yaşanan şiddet ve kötüleşen insani koşullar nedeniyle, uluslararası toplumun yoğun baskısı altında kalan ve BM Genel Kurulu'na katılmayacağını açıklayan Suu Kyi ise, Arakan için "yanlış bilgilerden oluşan buzdağı" tarafından büyütüldüğünü, "sahte haberlerin teröristlerin çıkarlarına hizmet ettiğini" öne sürmüştü.