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Nafiya Horozoğlu: Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz

Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan 9 Kıbrıslı Türk’ün Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

25 Mart 2020 Çarşamba 15:59
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Nafiya Horozoğlu: Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan 9 Kıbrıslı Türk’ün Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Horozoğlu, bugün 78 yaşındaki Mehmet Abdurrahman’ın Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nafiya Horozoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan ayırdı. Gercekten sözün bittiği yerdeyiz. Galatyali Mehmet Abdurrahman 78 yaşında vefat etti.Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar dilerim...İngiltere'de virüsden dolayı hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 9'a ulaştı.” Kaynak: Horozoğlu: "Koronavirüs salgınından dolayı 9 Kıbrıslı Türk İngiltere’de hayatını kaybetti"

Anahtar Kelimeler:
Nafiya HorozoğluKıbrıslı TürkİngiltereKoronavirüs
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