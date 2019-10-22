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Naruhito 126’ncı Japon İmparatoru olarak tahta çıktı

126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

22 Ekim 2019 Salı 09:28
Naruhito 126’ncı Japon İmparatoru olarak tahta çıktı

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito “Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum” dedi.

Naruhito, törende “Korozen no go ho” adı verilen ve 9'uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.

Japonya'nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito’ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan’da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarıyla teslim almıştı.

Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım'da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı’na doğru yola çıkacak. Çift, üstü açık bir “Toyota Century” ile 4,6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek.

İmparator 15 Kasım'da ise Japon tanrısına ikram “Daijousai” (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak.

Sokuirei'nin aksine, Daijousai merasimi Şinto inancının gizli ve kamuya kapalı ritüellerinden kabul ediliyor.  İnanca göre, Japon halkı mistik olarak kendilerini Güneş Tanrısı “Amaterasu”nun yarattığına inanıyor.

Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.

550 BİN HÜKÜMLÜYE AF ÇIKTI

Japon hükümeti, Naruhito'nun Takamikura'ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor.

Babası Akihito'nun 1989'daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı. AA

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