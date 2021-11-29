NASA açıkladı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya'ya yaklaşıyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) asteroit izleyicisine göre, Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir göktaşı Aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacak. Eğer bu asteroit, Dünya’ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.

TARİH BELLİ OLDU

The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, 2018 AH olarak bilinen bu asteroidin yaklaşık 190 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve 27 Aralık'ta Dünya'nın çok yakınından geçecek.

Bununla birlikte 2018 AH, 2018'de,Dünya'dan Ay'a olan mesafenin dörtte üçü olan 296 bin 758 km'lik bir mesafede gezegenimizin yanından uçtu. Loşluğu nedeniyle fark edilemedi ve bu nedenle bilim insanları onun geldiğini görmediler.

O zamandan beri, bu büyüklükteki hiçbir asteroit Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı.

2018 AH DÜNYA’YA ÇARPARSA NELER YAŞANACAK?

Bilim insanları, Dünya’da daha önce benzer bir olay yaşandığı için, 2018 AH’nin gezegenimize çarpması durumda neler yaşanabileceği net bir şekilde tahmin edebiliyorlar.

TUNGUSKA OLAYI HAKKINDA

Dünya’ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya’ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908'de Rusya'daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti.

Tunguska’ya çarpan asteroidin boyutları tam olarak bilinmese de, 2018 AH’den daha küçük olduğu düşünülmüyor. Yani o da, yaklaşık 190 metre bir genişliğe sahipti.

HİROŞİMA'YA ATILANDAN 800 KAT, NAGAZAKİ'YE ATILANDAN 600 KAT DAHA GÜÇLÜ

Asteroid, Tunguska Nehri’nin birkaç kilometre yukarısında havada patladığında, 12 megatonluk büyük bir patlama meydana geldi ve binlerce kilometre genişlliğinde bir yıkıma neden oldu. Bu, onu İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından Hiroşima’ya atılan 15 kilotonluk atom bombası "Küçük Çocuk"tan 800 kat daha güçlü, Nagazaki'ye üç gün boyunca atılan 20 kilotonluk "Şişman Adam"dan 600 kat daha güçlü yapıyor.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan, Brittanica Ansiklopedisi'ne göre, o zamanki ABD hükümetinin bir raporu, Hiroşima'da 135 bin (nüfusunun yarısından fazlası) ve Nagazaki'de 64 bin (nüfusunun üçte biri) kişi hayatını kaybetti.

Tunguska olayından sonra ise ölenlerin sayısı son derece düşüktü, ancak bölgenin uzak bir coğrafyada yer alması ve nüfusunun seyrek olması kayıpların önlenmesinde etkili oldu.

ABD'DEN ENDONEZYA'YA BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Fakat, patlamanın ardından yaklaşık 80 milyon ağacın tamamen yok olduğu bölgede hasar hala görülebiliyor ve yüzyıl geçmesine rağmen hala bölgede ağaç yetişmiyor. Ayrıca, o dönemde meydana gelen sarsıntı ve hava dalgaları ABD'den Endonezya'ya kadar birçok ülkede hissedildi.

Var olan birkaç görgü tanığı, korkunç patlamayı, kuvvetli rüzgarları, titremeleri ve inanılmaz derecede yüksek sesleri şu şekilde anlattı:

Patlamanın yaklaşık 65 kilometre güneyindeki bir adam, "Gökyüzü ikiye bölündü çok büyük bir orman yangını başladı. Gökyüzündeki yarık büyüdü ve tüm kuzey tarafı ateşle kaplandı. O anda gömleğim yanıyormuş gibi bir hararet bastı.

"KAYALARIN BAŞIMI PARÇALAMASINDAN KORKTUM"

Gömleğimi yırtıp atmak istedim ama sonra gökyüzü kapandı ve güçlü bir gümbürtü duyuldu ve birkaç metre savruldum. Ondan sonra sanki kayalar düşüyor ya da toplar ateşleniyormuş gibi bir ses geldi; Dünya sallandı ve ben yerdeyken, kayaların başımı parçalayacağından korktum" dedi.

TUNGUSKA OLAYI TEKRARLANABİLİR

Sonuç olarak, eğer 2018 AH Dünya’ya isabet ederse, benzer bir olay tekrarlanabilir. NASA'ya göre, 140 metre çapında veya daha büyük herhangi bir asteroit, Dünya'ya çarptığında potansiyel olarak felaket etkisine sahip olabilir.

DART MİSYONU FIRLATILDI

Bir asteroidin etkisini muhtemelen durdurmanın bir yöntemi ise yolunu hafifçe değiştirecek bir şey fırlatmak anlamına gelen sapma yöntemi kullanmak.

Bu çabaların en göze çarpanı ise NASA ve Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nın tarafından yürütülen ve şu anda devam etmekte olan Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) Misyonu...

DART Misyonu, insanlığın bir asteroit etkisine karşı savunmasını test etmeye yönelik ilk gerçek girişimi olarak öne çıkıyor ve geçen hafta başlatıldı.