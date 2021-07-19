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NASA astronotundan Atatürk'lü paylaşım

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NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında Türkiye'ye yer verdi. Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33
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NASA astronotundan Atatürk'lü paylaşım

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü Türkiye'ye yer verdi. 

Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

Astronot 12 Temmuz'da yine Twitter'dan "Güneş ışığı güneş panellerinden yansırken gün doğumunu yakaladım" mesajıyla Güneş'in doğuşunu çektiği bir görsel paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NASA AstronotuAtatürkShane Kimbrough
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