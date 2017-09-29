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NASA'da 'astronotlar seks yapabilir' endişesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Dünya dışı görevlere karma mürettebat gönderilmesinden endişe duyduğunu yansıtan gizli bir raporu ortaya çıktı.

29 Eylül 2017 Cuma 09:05
NASA'da 'astronotlar seks yapabilir' endişesi

Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot olan Helen Sharman'ın iddiasına göre, NASA astronotların uzayda seks yapmasından endişe duymuş.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen New Scientist Live Festival'da dün sabah konuşan Sharman, Mars göreviyle ilgili söz konusu düşünceleri içeren bir resmi bir çalışma yapıldığını ve hiçbir zaman yayınlanmadığını söyledi.

UZAYDA DOĞUM KABUS SENARYOSU

Birkaç yıl önce rapordan haberdar olduğunu anlatan Sharman, NASA raporunda uzaya giden mürettebatın ya tamamen kadın ya da tamamen erkek olması gerektiği sonucuna varıldığını aktardı.

54 yaşındaki astronot, NASA'nın kadınlardan oluşan mürettebatın en uygun tercih olduğunu düşündüğünü, çünkü kadınların daha işbirliği yapmaya daha uygun olduğu, erkeklerin ise liderlik konusunda birbiriyle dalaşabildiğini söyledi.

Hürriyet'in İngiliz The Sun gazetesine dayandırdığı habereine göre, uzayda cinsel ilişkinin ne gibi sakıncaları olduğu net değil. Ancak 1-1.5 yıl süren görevlerde, uzayda doğum kabus senaryosu olarak değerlendirilebilir.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 09:09
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