Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı

NASA'dan açıklama!

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, 25. uçuşunda bir rekora imza attı. Helikopterin rekor kırdığı uçuşun videosu ve uçuş detayları paylaşıldı.

29 Mayıs 2022 Pazar 22:50
0 Okunma
NASA'dan açıklama!

18 Nisan'da NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity , saatte 12 mil (saniyede 5.5 metre ) hızla 2.310 fit (704 metre) mesafe kat etti .

Ingenuity Mars yüzeyinden ayrıldıktan yaklaşık bir saniye sonra uçuşa başlıyor. 33 fit (10 metre) yüksekliğe ulaştığında, helikopter güneybatıya uçmaya başlıyor.

Ingenuity , başka bir gezegenin yüzeyinden kalkan ilk motorlu uçak oldu. 19 inç yüksekliğinde (48 cm), 4 kiloluk (1,8 kg) helikopter, yabancı dünyaları keşfetmenin yepyeni bir yolunu test etmek için tasarlandı ve Mars üzerinde 28 uçuş gerçekleştirerek tüm beklentileri çoktan aştı. Orijinal görev plan sadece beş uçuşu hedefliyordu.

Anahtar Kelimeler:
NasaMars Helikopteri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazılarda gizli hazine bulundu!
Kazılarda gizli hazine bulundu!
Azerbaycan'da bağımsızlığın 104. yılı kutlanıyor
Azerbaycan'da bağımsızlığın 104. yılı kutlanıyor
Araç ortadan ikiye bölündü!
Araç ortadan ikiye bölündü!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim