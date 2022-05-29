NASA'dan açıklama!

18 Nisan'da NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity , saatte 12 mil (saniyede 5.5 metre ) hızla 2.310 fit (704 metre) mesafe kat etti .

Ingenuity Mars yüzeyinden ayrıldıktan yaklaşık bir saniye sonra uçuşa başlıyor. 33 fit (10 metre) yüksekliğe ulaştığında, helikopter güneybatıya uçmaya başlıyor.

Ingenuity , başka bir gezegenin yüzeyinden kalkan ilk motorlu uçak oldu. 19 inç yüksekliğinde (48 cm), 4 kiloluk (1,8 kg) helikopter, yabancı dünyaları keşfetmenin yepyeni bir yolunu test etmek için tasarlandı ve Mars üzerinde 28 uçuş gerçekleştirerek tüm beklentileri çoktan aştı. Orijinal görev plan sadece beş uçuşu hedefliyordu.