NASA'dan ilginç açıklama: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı

Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak " NASA 'dan açıklama yapılmış mı" diue bakmak kuşkusuz çoğumuzun aklına gelmez.

Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA bu algıyı kırmak için ilk adımı attı.

NASA’nın bir blog gönderisinde açıkladığı üzere uzaydaki durum şu anda yolculuk yapmaya çok müsait.