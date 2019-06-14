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NASA'dan ilginç açıklama: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yaptığı ilginç açıklama ile gündemde.

14 Haziran 2019 Cuma 11:27
NASA'dan ilginç açıklama: Dünya'dan ayrılmanın tam zamanı

  • Tatile çıkmadan önce meteorolojiye çoğumuz bakarız ancak "NASA'dan açıklama yapılmış mı" diue bakmak kuşkusuz çoğumuzun aklına gelmez.

  • Görünen o ki geçtiğimiz günlerde uzay turizmi için talep edilecek ücreti açıklayan NASA bu algıyı kırmak için ilk adımı attı.

    NASA’nın bir blog gönderisinde açıkladığı üzere uzaydaki durum şu anda yolculuk yapmaya çok müsait.

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Anahtar Kelimeler:
NasaDünya
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