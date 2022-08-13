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NASA'dan korkutan açıklama!

NASA “potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırılan bir asteroidin Dünya'ya doğru hızla yaklaştığını duyurdu. NASA, 2015 FF adlı gök cisminin bugün Dünya’ya saatte 33 bin kilometreden fazla bir hızla en yakın yaklaşımını yapacağını açıkladı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:40
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NASA'dan korkutan açıklama!


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), çapı tahminen 13 ile 28 metre arasında olan bir asteroidin bugün (13 Ağustos) Dünya’ya en yakın yaklaşımını yapacağını açıkladı. Saatte 33 bin kilometreden fazla bir hızla ilerleyen 2015 FF adlı asteroit potansiyel olarak tehlikeli şeklinde sınıflandırılıyor. 

Uzay ajansı, Dünya'ya 193 milyon kilometre kadar yaklaşan herhangi bir gök  cismini "yakın Dünya nesnesi" diye sınıflandırıyor. Dünya'ya mesafesi 7,5 milyon kilometre veya daha az olan ve hızlı hareket eden gök cisimlerini ise potansiyel tehlikeli olarak nitelendiriyor.

NASA, 2015 FF tehlikeli olarak kabul edilmesine rağmen gök cisminin 4,3 milyon kilometre öteden güvenli bir mesafeden geçeceğini belirtti. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin sekiz katından daha fazla.

SON 3 HAFTA BOYUNCA 4 CİSİM DÜNYA'YA YAKLAŞTI

Diğer taraftan 2015 FF, son üç hafta içinde Dünya’ya yaklaşan beşinci astreoit oldu. 29 Temmuz'dan bu yana 2016 CZ31, 2022 OG1, 2022 NU1 ve 2013 CU83 olmak üzere dört asteroit en yakın yaklaşımlarını yaptı ve çaplarının boyutları 12 metre ile 180 metre arasında değişiyordu.

ATLAS HAKKINDA

Söz konusu beş gök cismi NASA tarafından Asteroid Karasal Etki Son Uyarı Sistemi, Dünya'ya (ATLAS) aracılığıyla izlenen bu tür 28 bin nesne arasında yer alıyor. Asteroid Karasal Etki Son Uyarı Sistemi, Dünya'ya çarpmadan birkaç hafta  önce Dünya'ya yakın daha küçük nesneleri tespit etmek için optimize edilmiş robotik bir astronomik araştırma ve erken uyarı sistemine deniliyor.

Öte yandan, yakın zamanda herhangi bir asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin olmadığını belirten NASA, gezegenimiz için  bir savunma sistemi hazırlıyor ve teknolojisini Double Asteroid RedirectionTest (DART) görevi ile test ediyor.

Bu görev kapsamında NASA, çarpmanın gök cisimlerinin yörüngesini değiştirip değiştirmediğini görmek için, kasıtlı olarak  ikili bir asteroit sistemine bir uzay aracı fırlattı.

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