NASA'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Jezero Krateri'nde yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ı Mars'a gönderen NASA, kraterdekine benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Salda Gölü'nde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

NASA, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ın fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsünü ve gölde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

"NASA Earth" adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin fotoğrafları yan yana yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Mars'a geri sayım başladı! Perseverance'ın Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var."