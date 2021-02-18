Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

NASA'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Jezero Krateri'nde yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ı Mars'a gönderen NASA, kraterdekine benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Salda Gölü'nde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

18 Şubat 2021 Perşembe 15:00
276 Okunma
NASA'dan 'Salda Gölü' paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek

Jezero Krateri'nde yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ı Mars'a gönderen NASA, kraterdekine benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Salda Gölü'nde yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

NASA, Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'ın fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsünü ve gölde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

"NASA Earth" adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin fotoğrafları yan yana yer aldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Mars'a geri sayım başladı! Perseverance'ın Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var."

Son Güncelleme: 18.02.2021 16:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak
Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Almanya'da salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kuruldu
Almanya'da salgınlara karşı Yapay Zeka Merkezi kuruldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim