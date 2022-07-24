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NASA'dan yeni keşif! En eski galaksi

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

24 Temmuz 2022 Pazar 23:20
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NASA'dan yeni keşif! En eski galaksi
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Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

En eski galaksi keşfedildi

NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST), şimdiye kadar keşfedilen en eski galaksiyi ortaya çıkardı. Galaksinin 13,5 milyar yıl yaşında olduğu belirtildi.2015 yılında Hubble Teleskobu tarafından keşfedilen önceki rekor sahibi ise  evrenin doğumundan 400 milyon yıl sonra oluşan GN-z11 adlı galaksiydi.

JWST, en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak GN-z13'ü görüntüledi.Bu teleskop, ışığın uzayda seyahat etmesi için geçen süreyi analiz ederek, zamanda geri 'gitmek' için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor.

Bilim insanları, GN-z13 yaklaşık bin.600 ışık yılı ve GLASS z-11’nin yaklaşık  2 bin 300 ışık yılı uzunluğunda çaplarda olduğunu söyledi.Öte yandan, her iki galaksinin de bir milyar Güneş kütlesine sahip olduğu, bunun nedeninin ise Büyük Patlama'nın meydana gelmesinden kısa bir süre sonra oluşmaları olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
NasaGalaksiUzay
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